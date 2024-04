'Tão burra': quem é a condenada à morte por golpe equivalente a 3% do PIB

Quem é Truong My Lan?

Truong My Lan, 67 anos, é uma bilionária magnata do mercado imobiliário vietnamita. Segundo o Daily Mail, ela nasceu em Shantou, na província de Guangdong, na China. Já de acordo com o The Sun, a empresária foi criada na cidade de Ho Chi Minh, então conhecida como Saigon, no Vietnã.

Ela entrou no mundo dos negócios como vendedora, comercializando cosméticos com a mãe. Mas, em 1986, assim que o Partido Comunista deu início a uma fase de reforma econômica no país, conhecida como Doi Moi, ela começou a investir no setor imobiliário.

Em 1992, Lan e sua família fundaram a incorporadora imobiliária Van Thinh Phat. Durante a década de 1990, a empresária já havia se tornado uma incorporadora imobiliária incrivelmente bem-sucedida, com um portfólio extenso de diferentes hotéis e restaurantes. Anos mais tarde, ela presidiu a própria empresa — que estava em expansão e desenvolvia apartamentos de luxo, hotéis, escritórios e shopping centers.

Entrada no setor bancário. Em 2011, por ser uma conhecida empresária da região, Lan foi autorizada a organizar a fusão de três bancos menores para formar o Saigon Commercial Bank, ainda de acordo com o Daily Mail.

Segundo o Business Insideer, hoje, a Van Thinh Phat, empresa de Lan, está ligada a algumas das propriedades mais valiosas do centro da cidade de Ho Chi Minh, incluindo o Times Square Saigon, de 39 andares; o Windsor Plaza Hotel, de cinco estrelas; o edifício de escritórios Capital Place, de 37 andares; e o hotel Sherwood Residence, também de cinco estrelas.