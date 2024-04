Fantasma e cocô: ela herdou castelo e mostra perrengue de princesa moderna

"Não é um conto de fadas cuidar de um castelo", disse ao UOL. Na verdade, apesar de bonito, o castelo Sannazzaro acumula uma extensa lista de perrengues que só quem vive lá sabe.

No verão, a temperatura no castelo é ótima, mas no frio é complicado ficar, pois não tem aquecedor em todas as áreas. No castelo, tem muitas pombas e elas ficam pelo telhado e fazem muito cocô, então temos de limpar com frequência. Temos ainda cachorros e gatos em casa, e, às vezes, a gente precisa recolher aves que eles caçam.

Ludovica Sannazzaro

Ludovica não tem títulos aristocráticos, mas se define como princesa moderna Imagem: Divulgação

O castelo é gigante: tem 45 quartos e uma área de 3.000 metros quadrados. Sobra trabalho para manter tudo em ordem.

No ano passado, teve risco de o chão de uma das dependências colapsar. Nos quartos que alugamos, temos sempre de verificar se não tem alguma aranha escondida para não assustar os hóspedes. No verão, é meu pai quem corta a grama do jardim, de mais de 2.000 metros quadrados, debaixo de sol forte.