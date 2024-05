Como são mísseis de longo alcance que os EUA enviaram à Ucrânia em segredo

Alguns mísseis ATACMS podem atingir alvos a até 300 km de distância —que é o caso da nova leva de mísseis enviados pelos EUA à Ucrânia. Em sua versão mais potente, o míssil pode atingir alvos a até 300 km de distância. Eles são projetados para "ataques profundos às forças inimigas", segundo o Exército dos EUA, e podem ser usados para atacar centros de comando e controle, defesas aéreas e locais de logística bem além da linha de frente.

Os ATACMS podem ser disparados da terra, a partir dos mesmos lançadores Himars já usados pela Ucrânia.

O envio dos ATACMS com alcance de até 300 km foi um assunto de debate no governo Biden durante meses —eles estavam entre os últimos grandes sistemas de armas que Kiev desejava e os EUA relutavam em ceder. Os ATACMS de médio alcance —160 km— foram fornecidos em setembro passado e usados no mês seguinte.

A nova leva de mísseis ATACMS foi usada pela primeira vez em 17 de abril, contra um aeródromo russo na Crimeia, a cerca de 165 km das linhas de frente ucranianas. Funcionários do governo mantiveram o carregamento em segredo para evitar o conhecimento dos russos.

O presidente norte-americano Joe Biden aprovou secretamente a decisão de enviar mais de 100 mísseis de longo alcance em meados de fevereiro, segundo o The New York Times. Os mísseis fizeram parte de um carregamento de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) de armas para a Ucrânia em março, o primeiro novo pacote de ajuda ao país desde que o financiamento terminou no final de dezembro.

*Com AFP, Reuters e reportagem publicada em 22/10/2023