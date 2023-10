Por que polêmicos mísseis ATACMS marcam nova fase da guerra e irritam Putin

Depois de solicitar por meses mísseis ATACMS aos EUA, a Ucrânia utilizou pela primeira vez a arma norte-americana contra forças militares russas. O anúncio foi feito pelo presidente ucraniano Volodimir Zelenski na terça-feira (17).

Por um lado, Ucrânia e EUA consideram o uso do míssil como um impulso significativo à capacidade ucraniana no campo de batalha. Por outro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que os norte-americanos estão cometendo um erro se envolvendo ainda mais no conflito e fornecendo armas de longo alcance a Kiev.

Nova fase da guerra