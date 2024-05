Brasil cita descaso de Israel e condena operação em cidade na Faixa de Gaza

Itamaraty também voltou a defender a criação de dois Estados. O país pedir de novo a interrupção imediata da violência e o engajamento nas conversas que contribuam para o cessar-fogo e libertação dos reféns. A sugestão para os estados, segundo o governo, se baseia na "única via capaz de oferecer paz duradoura para os povos de Israel e da Palestina, assim como para a região do Oriente Médio".

Descaso pela observância aos princípios básicos dos direitos humanos e do direito humanitário, a despeito dos apelos da comunidade internacional, inclusive de seus aliados mais próximos. Tal operação pode, ademais, comprometer esforços de mediação e diálogo em curso.

Ministério das Relações Exteriores, em nota

Israel iniciou a evacuação de Rafah diante da anunciada invasão da cidade

Exército israelense iniciou operação na manhã desta segunda-feira (6). Eles argumentaram que a ação era de "alcance limitado para evacuar temporariamente os moradores da parte leste" de Rafah que, segundo seu porta-voz Daniel Hagari, concerne umas "100 mil pessoas".

Um representante do Crescente Vermelho palestino no leste de Rafah assegurou que as pessoas estão fugindo. "[Estão] apavoradas, em meio ao pânico", e avaliou que a região designada pelo Exército israelense afeta cerca de 250 mil pessoas.

Israel considera essencial a operação em Rafah. O governo Netanyahu diz que visa "destruir os últimos quatro batalhões" do movimento islamista em território palestino. A ONU estima que cerca de 1,2 milhão de pessoas vivam nesta cidade fronteiriça com o Egito e assegura que é "impossível realizar uma evacuação em massa de tal magnitude de forma segura".