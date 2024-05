Hamas aceita proposta de cessar-fogo do Egito e do Qatar, diz TV

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, aceitou proposta de cessar-fogo feita por Qatar e Egito, mediadores do conflito, segundo informação divulgada pela rede de TV Al Jazeera, nesta segunda-feira (6).

O que aconteceu

Grupo fundamentalista enviou mensagem ao primeiro-ministro do Qatar. Não há detalhes sobre os termos desse acordo. A expectativa agora é para qual será a resposta de Israel, que ainda não se manifestou publicamente. Alguns meios de comunicação israelenses, segundo a Al Jazeera, teriam informado que a proposta não será aceita pelo governo de Benjamin Netanyahu.