Sargento do Exército dos EUA está preso na Rússia, diz Pentágono

O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos confirmou que um sargento do Exército norte-americano foi preso por forças russas.

O que aconteceu

Sargento é acusado de roubar uma mulher. O militar estaria em prisão preventiva desde o dia 2 de maio. A informação foi confirmada por dois oficiais do Pentágono.

Militar estava originalmente mobilizado na Coreia do Sul. John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, afirmou que não está claro o motivo de ele ter ido à Rússia, mas que o sargento estava em processo de troca de bases. Ele se preparava para deixar a Coreia do Sul e retornar aos Estados Unidos.