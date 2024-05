Avião arrasta fuselagem na pista e faz 'pouso de barriga' em Istambul; veja

Um avião de carga da Boeing, operado pela FedEx Airlines, precisou fazer um pouso de emergência, sem acionar o trem de pouso dianteiro, no aeroporto de Istambul, na Turquia, nesta quarta-feira (8).

O que aconteceu

O Boeing 767 apresentou falha no trem de pouso e a parte dianteira da fuselagem arrastou na pista durante o "pouso de barriga". A aeronave havia decolado do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, na França, com destino a Istambul.

A aeronave não tinha passageiros, apenas a tripulação, e ninguém ficou ferido, segundo o Ministério dos Transportes da Turquia. Antes de pousar, o piloto informou à torre de controle do aeroporto turco que o trem de pouso não havia aberto e fez a aterrissagem conforme as orientações passadas pela própria torre.