Homem cai de avião após ter escada de desembarque removida na Indonésia

Gravação foi publicada por consultor de aviação indiano nas redes sociais. Após a repercussão, a companhia aérea se manifestou por meio de nota, lamentou o incidente e disse que o funcionário foi encaminhado para o hospital, mas o estado de saúde é bom. A empresa culpou a falta de comunicação entre as duas equipes e informou que medidas para reforçar a segurança foram adotadas.

O incidente ocorreu devido à falta de comunicação entre o oficial coordenador de voo (FC) e o oficial da escada de embarque de passageiros (PBS) do PT JAS, fazendo com que o oficial do FC desconhecesse a posição do PBS ao sair da aeronave. A TransNusa e a PT JAS garantem que o agente envolvido no acidente recebeu tratamento médico e se encontra em boas condições.

Trecho do comunicado publicado por companhia aérea