Boeing com 468 passageiros faz pouso de emergência após fogo em motor

Um avião da Boeing precisou fazer um pouso de emergência após um dos motores pegar fogo na Indonésia nessa quarta-feira (15).

O que aconteceu

A aeronave modelo 747-400 levava 468 pessoas da cidade de Macáçar para Medina, na Arábia Saudita. O fogo no motor externo da aeronave pode ser visto no momento da decolagem.

Nenhum passageiro ficou ferido, informou a Garuda, companhia aérea responsável pelo voo. O avião pousou no aeroporto do qual tinha saído minutos após a decolagem, de acordo com o canal News Asia.