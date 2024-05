Ex-jogador é preso ao tentar ir a encontro com adolescente nos EUA

Austin Maddox, ex-arremessador do Boston Red Sox Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Maddox marcou de encontrar a suposta adolescente. No local, a polícia o esperava. Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra um dos agentes derrubando o jogador no chão assim que ele desce do carro e abre a porta da casa.

O advogado do jogador, James Hill, disse que pretende combater as acusações contra ele. Caso acusações formais sejam apresentadas, ele informou que seu cliente declarará inocência. No momento, Maddox está preso sob fiança de US$ 300 mil.