'Código 9.2': a unidade secreta ucraniana que usa drones para atacar russos

"Enxergam à noite como à luz do dia". Um dos pilotos de drones ucranianos, que atende por "Groove", relatou à CNN norte-americana que os drones "enxergam à noite como à luz do dia". "Vemos a infantaria, atingimos os veículos, os canhões, tudo o que precisamos destruir", conta. Ainda de acordo com a publicação, os veículos aéreos não tripulados usados, chamados de "Vampiros", são de fabricação ucraniana.

Unidade também é encarregada de lançar minas na Rússia. Segundo a CNN, os drones já voaram até a Rússia para lançar minas em estradas importantes dentro do território inimigo.

Esse tipo de tarefa, que só acontece durante a noite, tem suas dificuldades. Entre elas: carregar e montar os drones com explosivos enquanto se escondem de outros drones inimigos, despistar bloqueadores de GPS para manter o voo, e manter o drone em curso para atingir os alvos planejados.

Drones são controlados por soldados em bunkers. Para essas missões da "Código 9.2", os bunkers se transformam em uma espécie de centro de operações.

Apesar de eficaz, aumento de drones tem suas desvantagens. O aumento do uso dos drones, a maioria deles com câmaras que funcionam à noite, reduziu o espaço onde as tropas podem se mover em segurança sem serem vistas. Isso impede qualquer um dos lados da guerra de fazer grandes avanços.

Perigo iminente. Oleksandr Nastenko, comandante da "Código 9.2", disse ao The Washington Post que aqueles que se atrevem a se mover —durante o dia à noite— sob o olhar dos drones inimigos "morrem imediatamente".