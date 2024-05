Comedor profissional de hot dog se aposenta: 'Não sinto mais fome'

Takeru Kobayashi, seis vezes campeão de competições de quem come mais cachorros-quentes, afirmou que vai se aposentar.

O que aconteceu

"Não sinto mais fome", diz Kobayashi. No documentário "Hack Your Health: The Secrets of Your Gut", da Netflix, o japonês afirma que sente "inveja das pessoas que sentem prazer após comerem, pois não sente mais fome".

Esposa afirma que o marido consegue ficar dias sem comer. "Não se sente faminto ou satisfeito. Não sente essas coisas de jeito nenhum", disse Maggie James.