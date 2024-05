Ex-miss é presa nos EUA acusada de envolvimento com cartel mexicano

A comissária de bordo Glenis Zapata, ex-miss em um concurso de beleza nos Estados Unidos, foi presa nesta semana sob a acusação de envolvimento com cartel mexicano.

O que aconteceu

Glenis Zapata, de 34 anos, foi coroada Miss Indiana Latina em 2011. Ela teria usado supostamente o seu trabalho como comissária para transferir dinheiro de drogas para os estados do sul, nos Estados Unidos, e para o México, segundo informação divulgada inicialmente pela rede de TV FOX News e o jornal The New York Post.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público dos EUA. Glenis é acusada formalmente por contrabando de drogas e lavagem de dinheiro. Os valores transferidos chegam a US$ 310 mil (ou R$ 1,6 milhão, na cotação atual). Os investigadores citam pelo menos duas quantias transportadas por ela: US$ 170 mil, no dia 7 de agosto de 2019, e outros US$ 140 mil, em 10 de setembro de 2019.