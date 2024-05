Parlamentar ataca e morde nariz de colega na Romênia; vídeo

Uma briga entre dois deputados resultou em um deles mordendo o nariz do outro, na Romênia. O caso ocorreu na terça-feira (21).

O que aconteceu

O parlamentar Dan Vîlceanu partiu para cima de Florin Roman, do Partido Nacional Liberal da Romênia. A agressão ocorreu após os dois discutirem na Câmara dos Deputados. As informações são do site romeno Digi24.

Discussão teria começado por causa do lugar onde deputado sentou. Roman afirmou que "advertiu" Vîlceanu por estar nos bancos do partido dele, sem pertencer à legenda.