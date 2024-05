Avião sofre pane, mas piloto consegue pousar após desviar de casas; veja

Um piloto conseguiu fazer um pouso de emergência e impediu que um avião de pequeno porto caísse sobre residências no subúrbio de Sidney, na Austrália.

O que aconteceu

Piloto conseguiu planar a aeronave até uma pista de táxi para realizar o pouso de emergência. O avião Cessna T210M Turbo Centurion, de matrícula VH-MYW, sofreu uma pane no motor enquanto estava no ar e também apresentou problemas no trem de pouso.

Avião perdeu potência e, antes de pousar, sobrevoou bem próximo ao telhado de diversas residências de Sidney. O piloto não conseguiu chegar até a pista do aeroporto de Bankstown, mas obteve sucesso ao levar a aeronave e fazê-la aterrissar na pista de táxi. O avião chega a derrapar e sai pela grama.