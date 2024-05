Cidade do México bate recorde de calor e pode ficar sem água em um mês

A Cidade do México, que atingiu 34,7ºC e bateu o recorde de calor neste domingo (26), enfrenta crise hídrica e poderá ficar sem água em até um mês, caso não chova no período.

O que aconteceu

O ano de 2023 foi o mais seco registrado no México desde 1941. A seca reduziu o nível das represas que alimentam o sistema Cutzamala, que aporta 25% da água do Vale do México, região onde se concentra a capital mexicana e a sua região metropolitana, com cerca de 22 milhões de pessoas. O seu nível atual é crítico, com 28% da capacidade, e beira o colapso.

Vários bairros da Cidade do México já enfrentam o racionamento. A escassez de água já é sentida por parte da população desde o início do ano. O país tem perfurado poços com 300 metros de profundidade, para tentar minimizar o problema, e suplicado às pessoas para economizarem água.