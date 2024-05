Caminhão fica pendurado por quatro horas em rodovia na Argentina

Teste do bafômetro feito em motorista deu positivo. Fontes policiais disseram ao jornal que ele estava com a dosagem alcoólica alta. O caminhoneiro, identificado como Noberto Jerez, foi preso por ordem do Ministério Público por "devastação" de local público e ter assumido uma situação perigosa para outros cidadãos.

Noberto era o único ocupante e conseguiu deixar o caminhão sozinho e sem ferimentos. À polícia, o condutor, que não tinha antecedentes criminais, relatou que não havia carga dentro do veículo. Ele foi levado a um hospital em estado de choque.

A carteira de habilitação dele foi suspensa pela Agência Nacional de Segurança Viária. Ele agora deverá ser avaliado com exame psicológico e físico para determinar se ele está apto para realizar novamente a condução de veículos de carga ou passageiros no país.