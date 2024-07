Tiros, prostitutas: erros e escândalos envolvendo o Serviço Secreto dos EUA

Também em setembro de 2014, um homem armado e condenado por violência esteve num elevador com Obama. O incidente ocorreu durante a visita do presidente americano aos Centros de Prevenção e Controle de Doença, em Atlanta, na Geórgia. Kenneth Tale, trabalhador de uma empresa de segurança privada, gravou um vídeo no interior do elevador. Só então ele foi abordado pelo Serviço Secreto e se descobriu que estava armado.

Pelo menos dez agentes do Serviço Secreto levaram prostitutas ao hotel em que estavam hospedados durante viagem oficial do presidente Obama na Cúpula das Américas em Cartagena, na Colômbia, em abril de 2012. O escândalo ganhou a atenção da imprensa e ofuscou o evento. Os agentes foram exonerados.

Em novembro de 2011, um homem atirou contra a Casa Branca com um rifle semiautomático. Pelo menos sete balas atingiram a residência presidencial, porém o Serviço Secreto só percebeu quatro dias depois do ocorrido, quando um funcionário da residência descobriu um pedaço de vidro quebrado. O casal Obama não estava no local, mas a filha mais nova deles, Sasha, estava. Oscar Ortega-Hernandez foi identificado como suspeito e, três anos depois do incidente, foi condenado a 25 anos de prisão por tentativa de assassinato e terrorismo.

O casal Tareq e Michaele Salahi entraram de penetra no jantar de Estado oferecido pela Casa Branca ao primeiro-ministro indiano Manmohan Singh, em novembro de 2009. Sem convite, eles conseguiram passar por verificações de segurança, entrar no local e até cumprimentar Obama. O casal publicou as imagens no Facebook. O Serviço Secreto suspendeu três agentes por causa do incidente.

O presidente George W. Bush foi alvo de um atentado com granada durante visita oficial à Geórgia, em maio de 2005. Ele iria começar a discursar, quando um homem arremessou o explosivo no palco em que ele estava, ao lado do presidente georgiano, Mikheil Saakashvili. O artefato não detonou. O responsável pelo atentado, Vladimir Arutyunyan, nunca revelou suas motivações. Ele foi preso e condenado à prisão perpétua.

Em março de 1981, o presidente Ronald Reagan foi alvejado em Washington. Ele ficou gravemente ferido, mas se recuperou após uma cirurgia de emergência. O atirador John Hinckley Jr. foi preso imediatamente e mantido sob cuidados psiquiátricos até 2016, quando foi colocado em liberdade condicional. Reagan morreu em 2004.