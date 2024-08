Nove pessoas da mesma família morrem em acidente de carro nos EUA

Família estava na Flórida para o aniversário de 80 anos de um parente. Relatório do escritório do xerife do Condado de Palm Beach apontou que, "por razões indeterminadas", o carro não conseguiu fazer uma curva na estrada, o que provocou o capotamento. A polícia instaurou investigação para determinar as circunstâncias do acidente.

À imprensa local, o escritório do xerife de Palm Beach lamentou o trágico acidente. "Nossos pensamentos e orações estão nesse momento com os familiares durante este triste episódio", diz a nota.