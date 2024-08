Três são condenados por atos em protestos de extrema direita no Reino Unido

O ataque ocorreu durante uma aula de dança de férias com tema da artista Taylor Swift. Um garoto de 17 anos, identificado como Alex Rudakubana, é apontado como autor dos assassinatos, foi detido e compareceu a um tribunal inglês.

Extrema direita espalhou desinformação

Apoiadores da extrema direita começaram a disseminar nas redes sociais a informação de que o suspeito era terrorista. O caso gerou revolta e desencadeou duas noites de protestos violentos pela Inglaterra, incitando ódio contra imigrantes e muçulmanos.

Os atos também interferiram nas homenagens que estavam sendo feitas às vítimas. Políticos e policiais disseram que a maioria dos manifestantes não era da região e que os confrontos atrapalharam a vigília com presença de milhares de pessoas.

Parte da comunidade havia ido para as ruas homenagear as vítimas, depositando flores nos túmulos. ''Aqueles que sequestraram a vigília pelas vítimas com violência e insultaram a comunidade enquanto ela sofre sentirão toda a força da lei'', disse o premiê sobre os atos violentos.

Usando as mídias sociais e plataformas, extremistas de direita convocaram pessoas a irem à Southport. ''Usem máscaras'', aconselharam as mensagens, também orientando o local onde se encontrariam e apontando uma mesquita próxima, que seria um dos palcos do tumulto.