Brasileira morre após cair do 17º andar de um prédio no Vietnã

Namorado estava com Rosimeiry no apartamento quando ela caiu. Segundo os portais vietnamitas, o homem teria cidadania irlandesa e disse que dormia no momento do ocorrido. Após ser acordado, ele foi ouvido pela polícia.

Polícia investiga morte. O caso está sob investigação da polícia do distrito de Thu Duc. Em publicação nas redes sociais, familiares afirmam que não receberam atualizações sobre as investigações e que a barreira de linguagem e de horários dificulta no recebimento de informações sobre o caso.

Família recebe orientação da embaixada. Em publicação feita nas redes sociais, um irmão de Rosimeiry informou que a embaixada está em contato com a família para orientar sobre trâmites burocráticos no país.

Família tenta trazer corpo ao Brasil. Uma campanha de financiamento coletivo em nome dos irmãos da brasileira tenta arrecadar R$ 20 mil para os trâmites de traslado do corpo. Até a manhã desta quarta-feira (7), R$ 13,4 mil tinham sido levantados.

Itamaraty acompanha o caso. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil em Hanói acompanha o caso e presta "assistência consular cabível" à família da brasileira.

Brasileira morou por sete anos na Irlanda

Rosimeiry vivia em Limerick antes de ir para o Vietnã. Ela se mudou para a Irlanda no meio de 2017 e se estabeleceu no país, segundo mostram publicações nas redes sociais.