Justiça da França denuncia dono do Telegram

O trilhão de Buffett

A Berkshire Hathaway, holding do investidor americano Warren Buffett, superou nessa quarta-feira o valor de US$ 1 trilhão na Bolsa de Nova York. Apenas sete outras empresas detêm essa marca: as seis maiores das chamadas big techs (Apple, Microsoft, Alphabet/Google, Amazon, Tesla e Meta/Facebook) e a empresa de petróleo Saudi Aramco. A Petrobras, maior empresa brasileira, tem um valor de mercado em torno de US$ 100 bilhões. O conglomerado de Buffet é dono das baterias Duracell, de 21% da American Express, 9% da Coca-Cola, mais de 13% do Bank of America, entre outras empresas e participações.

Deu na BBC

Por que Kamala vai levar seu vice na sua primeira grande entrevista? A rede britânica diz que, ao levar Tim Walz em sua entrevista hoje na CNN, Kamala "pode alimentar as crescentes críticas de que, após escapar dos rigores de uma longa primária presidencial, está evitando o escrutínio de uma entrevista solo." A entrevista à âncora Dana Bash está marcada para as 22h (21h no horário local). Desde que Biden abandonou a corrida presidencial, no final do mês passado, Kamala falou pouco com a imprensa. Sua última entrevista ocorreu em 24 de junho. Leia mais.