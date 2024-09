Para imprensa americana, Kamala teve vitória clara no debate

Para o Wall Street Jornal, do magnata Rupert Murdoch, Kamala "colocou Trump na defensiva". Nesta manhã, o site da Fox News destaca um artigo com o título "Houve uma clara vencedora no debate [Kamala], mas não acredite que a eleição está decidida".

No campo da imprensa mais próxima das posições democratas, a avaliação foi a mesma. "Kamala coloca Trump na defensiva em debate acalorado", disse o New York Times. A manchete do Washington Post foi "Harris ataca Trump de forma incisiva e provoca respostas com retórica inflamada".

Taylor Swift anuncia apoio

A cantora e megaestrela Taylor Swift declarou apoio a Kamala Harris na eleição americana. O anúncio foi feito em sua conta de Instagram após o debate. "Vou votar em Kamala Harris porque ela luta por direitos e causas que, acredito, precisam da defesa de uma guerreira."

A postagem foi assinada com o pseudônimo "dona de gatos, sem filhos", expressão usada pelo candidato a vice de Trump, JD Vance, para desqualificar Kamala e suas eleitoras.