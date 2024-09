Quem é Leo Kryss e como é a casa do brasileiro vendida para Jeff Bezos

Grupo de Kryss pediu a falência das lojas Arapuã. Em nome da Evadin, então credora e uma das maiores fornecedoras da companhia famosa pelo jingle "Ligadona em você", Leo Kryss solicitou a falência da rede. Em 2009, após anos de processos e decisões judiciais, a Justiça de São Paulo decretou a condição à varejista. Segundo o Valor Econômico, Kryss travou "uma batalha nos tribunais contra a família Simeira Jacob", pedindo a quebra da Arapuã.

Empresário foi sócio da fabricante de brinquedos Tec Toy. Kryss vendeu o controle da Tec Toy anos antes de a empresa pedir concordata, em 1997. A empresa, pioneira no ramo de videogames, revolucionou o setor à época.

Kryss foi um dos principais nomes da Bolsa de Valores nos anos 1980. Adepto de estratégias de curto prazo para obtenção de lucro, o empresário ainda era um dos responsáveis pelo Grupo Tendência, que incluía gestora e banco.

Kryss é admirado por entusiastas do mundo financeiro. Segundo o jornal O Globo, a habilidade do brasileiro com operações casadas rendeu parte de seu patrimônio. Em um exercício de opções realizado em 1989 enquanto era presidente do grupo Evadin, Kryss lucrou US$ 10 milhões com ações da Vale.

Kryss se mudou novamente para os Estados Unidos em 2013 junto à família. Brasileiro comprou propriedade vendida para Jeff Bezos em 2014 por US$ 28 milhões (cerca de R$ 64,3 milhões à época).

Bilionário tem quadrigêmeos. De acordo com o portal da Universidade Syracuse, duas das filhas do casal Beatriz e Leo ingressaram na faculdade, situada em Nova York, nos Estados Unidos, enquanto Sophie era aluna da renomada New York University e Morris estudava no Babson College, no estado de Massachusetts.