Idosa desaparecida é encontrada após dançar em festival na Colômbia

Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada pelos familiares após ser gravada dançando em um festival na Colômbia.

O que aconteceu

Aidé, de 70 anos, foi vista no palco junto com o cantor Rafa Perez. O artista fazia uma apresentação no Festival Vallenato, em Fonseca, no início de setembro.

Impressionado com a vitalidade da mulher, o cantor compartilhou o vídeo nas redes sociais. Na gravação, com mais de dois milhões de visualizações, Aidé aparece dando cambalhotas, piruetas e pulos agarrada ao cantor.