Brasileiro postou vídeos no carro antes de acidente na França; 4 morreram

Um dos brasileiros vítima de um acidente na França postou um vídeo no carro momentos antes da colisão que deixou quatro mortos na madrugada desta segunda-feira (16).

O que aconteceu

Imagens foram gravadas e publicadas por Danilson de Sousa. O homem de 33 anos compartilhou no status do WhatsApp uma foto ao lado dos três amigos, um vídeo da estrada, e outro trecho dentro do carro ao lado do motorista Denivan de Paula Roberto.

Eles cantavam e pareciam estar de cinto de segurança. As outras duas vítimas estavam no banco de trás. Um deles era Alexander dos Santos, de Goiânia, e o outro ainda não foi identificado.