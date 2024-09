Imagem inédita mostra como ficou submarino Titan após implosão no mar

Uma imagem inédita da Guarda Costeira dos EUA mostra a carcaça do submarino Titan no fundo do mar. O submersível da OceanGate desapareceu em 18 de junho de 2023 durante expedição até os destroços do Titanic.

O que aconteceu

Cauda do submarino ficou parcialmente preservada. A carcaça e outras partes do submarino foram localizadas quatro dias após o incidente, em 22 de junho de 2023, por um veículo operado remotamente pelas equipes de busca.

"Essa descoberta levou à conclusão definitiva da perda catastrófica do submersível Titan e à morte de todos os cinco tripulantes a bordo", diz trecho do relatório da investigação. Os destroços do Titan estavam a 3,2 km de profundidade e a cerca de 480 metros do Titanic.