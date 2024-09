'Está tudo bem aqui': veja mensagens do submersível Titan antes da implosão

Inquérito

Começou o inquérito que investiga as causas da implosão. As autoridades vão analisar questões prévias ao acidente, examinar dados e ouvir testemunhas por duas semanas. Jason Neubauer, presidente do Conselho de Investigação Marinha dos EUA, disse que o objetivo é fornecer recomendações de segurança necessárias para que "nenhuma família passe por uma perda como esta novamente".

Audiência vai determinar a dimensão de uma eventual negligência. Durante o processo, serão analisados eventos prévios ao acidente, a conformidade do Titan á regulamentação, as qualificações da tripulação, os sistemas mecânicos e estruturais e a resposta à emergência, segundo a Guarda Costeira. Se a investigação identificar algum crime, o caso será encaminhado ao Departamento de Justiça.

Engenheiros e executivos da OceanGate vão ser ouvidos. Entre os convidados, estão o cofundador da empresa, Guillermo Söhnlein. Após a implosão, ele defendeu o presidente da OceanGate, Stockton Rush, morto no acidente. "Sempre fomos muito transparentes com qualquer pessoa que fosse se juntar a nós nas expedições sobre os riscos envolvidos", afirmou Söhnlein, que deixou a empresa em 2013.

Ex-diretor disse ter se negado a pilotar o submersível. Na segunda (16), Tony Nissen contou ter se sentido pressionado a preparar o Titan para o início das operações, embora não tivesse certeza de sua segurança. "Eu não vou entrar nisso", teria dito o ex-diretor de engenharia da OceanGate a Stockton Rush.

Especialistas já apontaram fatores que podem ter levado à implosão. Entre eles, de acordo com a NBC News, estão o fato de que o submersível foi feito com materiais experimentais, como fibra de carbono, que ainda não foi testada em profundidades extremas. Vale lembrar que os destroços do Titanic estão a cerca de 4 km da superfície do mar.