Governos retiram pessoas do Líbano, Brasil negocia e Europa desloca navios

Autoridades de diferentes países pelo mundo se preparam para a retirada de seus nacionais do Líbano, enquanto outros deslocam para a região barcos e aeronaves para uma eventual operação de resgate diante da intensificação dos conflitos. O governo brasileiro indicou que está realizando consultas com a comunidade em Beirute e negocia com países da região a autorização para criar eventuais rotas de fuga.

Brasil

Governo Lula iniciou consultas com os brasileiros no Líbano para saber quem precisa de ajuda para ser retirado. Enquanto isso, em Nova York, a diplomacia brasileira se reuniu com o governo da Síria para pedir ajuda sobre a possibilidade de garantir a passagem de comboios de brasileiros até as cidades de Damasco ou Latakia.

Neste sábado, o chanceler Mauro Vieira ainda se reuniu nos EUA com Abdallah Bou Habib, ministro das Relações Exteriores do Líbano. Um dia antes, na tribuna da ONU, representante de Beirute alertou que "a própria existência do Líbano" estava ameaçada.