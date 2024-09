Ataques de Israel deixam 105 mortos no Líbano; porto é bombardeado no Iêmen

Novos ataques de Israel no Líbano neste domingo (29) deixaram ao menos 105 mortos em diferentes regiões do país. No fim da tarde, os israelenses também anunciaram um bombardeio contra instalações do grupo extremista Houthi em um porto do Iêmen.

O que aconteceu

Ao todo, 105 pessoas morreram e 359 ficaram feridas durante os ataques. O Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública do Ministério da Saúde Pública emitiu um comunicado por volta das 19h (horário de Brasília) anunciando que Israel atacou, nas últimas 24 horas, cidades e aldeias no sul do Líbano, Baqaa, Balbek Harmel; e nos subúrbios do sul de Beirute.

Cidades ao sul e ao nordeste do país foram atingidas, diz o Ministério da Saúde do Líbano. Um dos bombardeios atingiu Sidon, a principal cidade do sul, onde 24 morreram e outras 29 ficaram feridas. Em Baalbek-Hermel, foram registradas 21 mortes e 47 feridos. Em Ain al-Delb, 32 morreram e 53 ficaram feridos, apontou o órgão na rede social X.