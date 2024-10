Ataque a tiros deixa pelo menos 6 mortos e 9 feridos em Tel Aviv

Irã lança mísseis contra Israel

Irã lança mísseis, Israel promete resposta e ONU vê ampliação da guerra. O Irã lançou mísseis em direção a Israel nesta terça-feira, fazendo sirenes de alerta soarem em todo território. Governo de Netanyahu disse que responderá "no momento certo", enquanto a ONU alertou para a escalada do conflito.

Nenhum ferido foi relatado. Anúncio do governo de Israel diz que pessoas já podem deixar abrigos, e que não espera mais ataques do Irã. As IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês) anunciaram que a maioria dos mísseis foram interceptados com a ajuda de uma coalizão defensiva liderada pelos Estados Unidos.

Mais de 180 mísseis foram lançados pelo Irã. De acordo com o Exército de Israel, houve um pequeno número de ataques no centro e no sul do país. "Maioria dos mísseis recebidos foram interceptados por Israel e por uma coalizão defensiva liderada pelos Estados Unidos", afirmou o porta-voz da IDF, Daniel Hagari.

Os iranianos insistem que 80% de seus mísseis "atingiram os alvos", sem dar detalhes. A inteligência americana indicou que o destino dos mísseis teriam sido duas bases militares e um centro de inteligência.

Israel alertou que "haverá uma retaliação, no momento certo". "Estamos em alerta máximo na defesa e na ofensiva, protegeremos os cidadãos de Israel. Esse disparo (de míssil) terá consequências. Temos planos e agiremos na hora e no lugar que escolhermos", disse o porta-voz das Forças Israelenses, o contra-almirante Daniel Hagari.