Ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter faz 100 anos e quer votar em Kamala

Perdeu a esposa Rosaylnn Carter em novembro de 2023. A ex-primeira-dama dos EUA, que havia sido diagnosticada com demência seis meses antes, morreu em casa aos 96 anos. "Morreu pacificamente, com a família ao seu lado", segundo informou o Centro Carter à época. Rosalynn e Jimmy foram casados por 77 anos e tiveram quatro filhos: John, James, Donnel e Amy Lynn.

Após deixar a política, dedicou-se a assuntos humanitários. Carter tentou a reeleição em 1980, mas acabou derrotado pelo republicano Ronald Reagan. Dois anos depois, em 1982, fundou o Centro Carter em 1982, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover os direitos humanos e resolver conflitos. Em 2002, o ex-presidente dos EUA ganhou o Nobel da Paz.

Rosalynn foi minha companheira em tudo o que conquistei. Ela me deu orientação e incentivo quando precisei. Enquanto Rosalynn esteve no mundo, sempre soube que alguém me amava e me apoiava.

Jimmy Carter, após a morte da esposa Rosalynn, em 2023

Foto divulgada pela Casa Branca mostra o então presidente Jimmy Carter na Sala Oval, em 1978 Imagem: Karl Schumacher/Casa Branca/AFP

Eleições de novembro

Diz estar 'animado' para votar em Kamala, segundo neto. Jimmy Carter continua "engajado" e quer ver o país superar o ex-presidente Donald Trump, contou o neto Jason Carter em recente entrevista à emissora MSNBC. Ele está "consciente" e "realmente animado" para votar em Kamala Harris nas eleições de novembro, ainda de acordo com Jason.