Governo deve repatriar 500 brasileiros do Líbano por semana, diz FAB

Capacidade operacional é de trazer 500 brasileiros por semana. Com isso, repatriação dos interessados em deixar o Líbano levará cerca de seis semanas. As informações são do comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno. "Temos um número mágico de em torno de 500 pessoas por semana, um fluxo que conseguimos manter", declarou. Segundo Damasceno, só pousaram no Líbano quatro países. "Hoje pousariam mais dois. Seríamos o sétimo país a pousar lá. A expectativa é 500 pessoas por semana, é o que conseguimos segurar bem".

Cerca de 3.000 brasileiros desejam deixar o Líbano. Esse é o número de pessoas que procuraram a Embaixada em Beirute com pedido de repatriação. A maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio atualmente está justamente no Líbano. Ao todo, 21 mil brasileiros vivem no país.

Critério de seleção priorizará brasileiros que não são residentes do Líbano. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na sequência, o os brasileiros residentes no território libanês. "Dentro dessas duas categorias o estabelecido por lei: idosos, mulheres, gestantes, crianças, pessoas com deficiências. Com base nisso e com a disponibilidade de lugares nos aviões, estamos trabalhando e organizando as listas", destacou o ministro das Relações Exteriores.

Mauro Vieira afirmou que a garantia de segurança no pouso e decolagem será dada por autoridades locais. "O que eu queria dizer é que as garantias serão dadas pelas autoridades legais. Se houver algum episódio que não permita a aterrissagem, claro que será adiado. Isso será resultado dos constantes encontros, reuniões e consultas com autoridades", afirmou.

Operação será semelhante à que trouxe brasileiros de Gaza. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a operação está sendo desenhada com base na experiência de repatriação dos brasileiros que estavam em Gaza. "São números grandes, são 20 mil pessoas que vivem no Líbano, e ainda há pessoas de passagem. Vimos as necessidades e possibilidades de partida. Estamos repetindo o que foi feito de outubro a início desse ano com relação aos brasileiros que estavam na Palestina e em Israel. Foi uma operação bem sucedida", disse.

Ataques israelenses contra o Líbano já mataram quase 2 mil pessoas

Os ataques aéreos israelenses a várias regiões do Líbano provocaram morte de quase duas mil pessoas. Os dados são do Ministério da Saúde libanês. Entre as vítimas estão dois adolescentes brasileiros e seus pais, assim como um saldo de milhares de feridos. A situação em Beirute, a capital do país, é descrita como "tensa e terrível" por brasileiros que estão na região, com risco de guerra total.