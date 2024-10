Helene se torna o furacão mais fatal nos EUA desde Katrina; 200 morreram

O furacão Helene alcançou a marca de 200 mortes confirmadas hoje (3), se tornando o mais mortal nos Estados Unidos desde o Furacão Katrina, que matou 1.833 pessoas em 2005.

O que aconteceu

Contagens diferem por pouco. A agência Associated Press informou que o número de mortes era 200, enquanto a contagem da NBC News aponta que já são 202 mortos. O número absoluto de mortos deve aumentar conforme seguem as buscas por desaparecidos.

Estado com maior número de mortos é a Carolina do Norte, com 98. Outros estados afetados são a Carolina do Sul, com pelo menos 39 mortos; a Geórgia, com 33 mortos; a Flórida, com 19 mortos; o Tennessee, com 11 mortes, e a Virginia, com 2 mortes. Entre causas para as mortes, estão afogamentos pelas enchentes, queda de árvores, acidentes com veículos e a força do próprio tornado. As informações são da NBC.