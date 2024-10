Modelo brasileira que morreu após festa em Miami se afogou, diz laudo

Corpo foi encontrado cerca de dez minutos depois. A reportagem do Miami New Times teve acesso ao relatório da Guarda Costeira dos EUA. O documento diz que o corpo de Adriana Vieira foi retirado da água cerca de dez minutos depois de ela ter afundado. Ela foi declarada morta na sala de emergência do Jackson Memorial Hospital Ryder Trauma Center, às 20h30.

A causa oficial da morte é "afogamento", diz o laudo. O relatório também indicou que nenhuma droga foi encontrada no sangue de Vieira. Ela foi identificada pela carteira de motorista.

Adriana era natural de São Paulo e tinha um filho de seis anos. Nas redes sociais, ela acumulava mais de 500 mil seguidores. Uma publicação em um segundo perfil no Instagram mostra que no dia 21 de setembro ela chegou a postar uma foto em um iate. Na foto estão duas mulheres ao pôr do sol. Também é possível ver uma garrafa do que parece ser um espumante.

O corpo de Adriana continua nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a família tem dito que irá trazê-lo ao Brasil. "Estou vindo aqui para dar uma satisfação para as pessoas que realmente nos amam e consideram. É com muita dor, muita tristeza, que venho dizer que no sábado dia 21 de setembro de 2024 a minha filha Adriana Vieira faleceu. Até agora não tem nada esclarecido sobre a morte dela, mas quero tranquilizar vocês que esse risco, que estão falando nas redes sociais dela ser enterrada como indigente, não é verdade", publicou a mãe de Adriana no Facebook.

Antônia de Lourdes Vieira disse que o filho de Adriana está sob os cuidados de uma babá. "A filiação já foi concluída e todas as providências devidas estão sendo tomadas para trazer o corpo e fazer o sepultamento. O meu neto está bem, falo com ele todos os dias. Por enquanto é isso e vou atualizando quando possível", escreveu.