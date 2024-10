Líbano responde a ataques de Israel pela 1ª vez desde o início do confronto

Presidente Joe Biden disse que apoia "totalmente" os israelenses. Ele declarou que discutiria ainda hoje uma resposta militar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Israel anuncia mortes de militares

Ao menos oito oficiais israelenses morreram em combates durante incursões terrestres no sul do Líbano. Todas as mortes ocorreram na quarta-feira (2), segundo as IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês). O Capitão Eitan Itzhak Oster, 22, foi primeiro a ter a morte confirmada. Um vídeo do soldado falando sobre incursão terrestre foi compartilhado por autoridades. "Não há ninguém mais orgulhoso do que eu por liderar os combatentes no cumprimento das missões", diz Eitan em publicação feita pelo ministro de Assuntos da Diáspora de Israel, Amichai Chikli.

Soldados morreram em uma batalha contra o Hezbollah e em dois "incidentes" que não foram detalhados pelo Exército. Segundo as IDF, o capitão Eitan e quatro colegas da Unidade de Comando de Egoz morreram baleados. Dois soldados da unidade de Golani foram mortos em um "incidente separado" e um soldado da Unidade de Engenharia de Yahalom em outra situação.

Todos os mortos têm menos de 24 anos. Os mais novos têm 21 anos, segundo as IDF. Além dos mortos, ao menos sete soldados foram "gravemente feridos" nos ataques. Israel não detalhou quantos membros do Hezbollah teriam morrido nas incursões terrestres no Líbano. Desde 23 de setembro, mais de mil pessoas morreram em bombardeios israelenses no Líbano.

(Com Ansa)