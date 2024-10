Aiatolá Khamenei pede união de muçulmanos e diz que Israel "não durará"

Gutiérrez abriu um inquérito para investigar a denúncia de estupro de uma menor por Evo Morales, com base em um "relatório de inteligência policial". Morales é acusado de ter se relacionado em 2016 com uma menor de 15 anos, com quem teria tido um filho.

Em uma entrevista coletiva, o ministro da Justiça, César Siles, disse observar "com indignação crimes graves que pretendem ficar na impunidade." Morales afirma ser vítima de uma perseguição política. "Todos os governos neoliberais, incluído o atual, ameaçaram-me, perseguiram-me, prenderam-me, tentaram me matar", postou na rede X, sem mencionar diretamente as acusações.

A descoberta da Petrobras na Colômbia

A Petrobras anunciou a descoberta de depósitos de gás natural no mar do Caribe que podem dobrar as reservas da Colômbia.

Segundo o gerente geral de Ativos Exploratórios da Petrobras, Rogério Soares, é o maior achado desde a década de 1970. As reservas são estimadas em 170 milhões de metros cúbicos, o suficiente para abastecer o país andino durante 15 anos.

A Petrobras tem 44% de participação no projeto de exploração do bloco Tayrona, a 32 quilômetros da costa colombiana. O restante pertence à estatal Ecopetrol.