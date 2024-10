Edmundo González diz que retornará à Venezuela como 'presidente eleito'

Sobre o futuro de Nicolás Maduro, o opositor evitou fazer comentários. "Não me envolvo nisso", disse. Mais de dois meses após as eleições, realizadas no dia 28 de julho, a oposição alega que o pleito foi fraudado para dar a vitória ao presidente Nicolás Maduro

González Urrutia chegou à Espanha em 8 de setembro. González era alvo de uma ordem de prisão e passou um mês na clandestinidade antes de sair da Venezuela e chegar à Espanha no dia 8 de setembro para pedir asilo.

Eleição é questionada pela oposição

Resultado das eleições na Venezuela foram questionados. Os resultados oficiais das eleições de 28 de julho foram questionados por Estados Unidos, União Europeia e vários países da América Latina, inclusive o Brasil, que pediram uma verificação minuciosa dos votos. A proclamação de Maduro como vencedor pelo CNE (Conselho Nacional Eleitoral) foi ratificada pelo Tribunal Supremo de Justiça, ambos acusados de servir ao chavismo.

O CNE não divulgou as atas de votação, como a lei exige, alegando que foi alvo de um ataque de hackers. O anúncio dos resultados provocou protestos em todo país, com um balanço de 27 mortos, 192 feridos e 2.400 detidos.

Centro Carter apresenta atas das eleições venezuelanas na OEA

O Centro Carter apresentou nesta quarta-feira (2) ante a OEA "atas originais" das eleições na Venezuela. Documentos "demonstram" a vitória do líder opositor Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. "Acabo de receber o que foi enviado por correio internacional e gostaria de compartilhar com vocês depois da sessão para que possam ver que estas são atas originais da Venezuela que têm um código QR muito significativo", afirmou Jennie K. Lincoln, assessora para a América Latina e o Caribe do Centro Carter.