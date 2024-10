Sensação é de que Líbano pode virar nova Gaza, diz brasileira repatriada

A sensação que a gente tem é de que eles possam fazer com a gente no Líbano o que fizeram em Gaza. A pergunta é a seguinte: quem é que vai parar Israel, já que não pararam na Palestina?

Mariam Orra, brasileira repatriada de Gaza, a jornalistas na Base Aérea de São Paulo

Brasileira foi uma das 227 pessoas repatriadas em aeronave da FAB nesta manhã. O voo, que pousou pouco antes das 7h, trouxe 49 crianças e fez escala em Lisboa antes de chegar ao Brasil.

Cerca de 500 devem ser repatriados por semana

FAB prevê o resgate de 500 brasileiros por semana. Os pedidos de ajuda foram feitos por cerca de 3.000 brasileiros que moram no Líbano devido à escalada de ataques na região. O país tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com 21 mil residentes.

Até esta terça-feira (8), 455 pessoas foram repatriadas. No primeiro voo da Operação Raízes do Cedro, 228 brasileiros foram trazidos.

Resgates iniciais vão priorizar brasileiros que não são residentes do Líbano. "Com base nisso e com a disponibilidade de lugares nos aviões, estamos trabalhando e organizando as listas", declarou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.