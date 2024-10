Cerca de 3.000 brasileiros já pediram ajuda para sair do Líbano

Ataques ocorrem contra alvos do Hezbollah na região sul do Líbano, diz exército israelense. Em comunicado, as Forças de Defesa afirmaram que a aviação e a artilharia realizam ataques de apoio na área.

Mais de vinte vilas perto da fronteira receberam ordem de evacuação. Alguns libaneses se deslocaram para um mosteiro na cidade de Rmeish, que não recebeu aviso de evacuação, para se esconder no local, segundo a Reuters. Mais de um milhão de pessoas foram deslocadas pela guerra desde 23 de outubro, segundo a Organização das Nações Unidas.

O Hezbollah negou que a incursão terrestre esteja em curso no sul do Líbano. Ao canal Al Jazeera, os extremistas disseram que "não houve confronto direto" entre seus combatentes e as forças israelenses.

"Todas as alegações sionistas de que as forças de ocupação entraram no Líbano são alegações falsas", afirmou um porta-voz. Nesta segunda, a sede de um canal de TV pró-Hezbollah foi destruída em um ataque aéreo na região sul de Beirute.

Se confirmada, esta será a primeira incursão terrestre de Israel no Líbano desde 2006. O conflito que aconteceu há 18 anos acabou com uma resolução de cessar-fogo das Nações Unidas.

Órgãos e países repudiam escalada da violência. A força interina das Nações Unidas no Líbano afirmou que a incursão terrestre "viola a integridade territorial e soberania do país". O Ministério do Exterior da Turquia afirmou que Israel conduz "tentativas de invasão fora da lei" e que as tropas devem sair do território imediatamente.