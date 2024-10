Ex-apresentadora de TV australiana anuncia própria morte em post: 'Alívio'

Ex-personalidade da TV também aproveitou a mensagem para descrever aos seguidores os seus últimos momentos em vida. "Estou morrendo de fome lentamente, ficando cada vez mais fraca. Também desenvolvi uma dor terrível nas costas porque meus músculos não estão sustentando meu corpo", disse ela.

O sarcasmo que me serviu bem durante os primeiros anos desta jornada se transformou em desespero... quando você ama a vida tanto quanto eu, é preciso muita coragem para fazer escolhas que levem à despedida", ela disse, acrescentando: "Eu carrego seu amor e risadas comigo e espero que você se lembre das minhas.

Fiona MacDonald

Fiona ficou conhecida na Austrália nos anos 1980. Foi a época em que ela apresentava o programa infantil Wombat, em que atuava com um fantoche de mão brincalhão chamado Agro. Depois, assumiu a versão local do game show It's a Knockout. Na sequência, parou de trabalhar na televisão e entrou para a indústria do vinho, segundo relatou o site de notícias britânico The Guardian.

Em 2021, a ex-apresentadora foi diagnosticada com MND (doença do neurônio motor). Os sintomas são progressivos e incluem fraqueza muscular, câimbras, perda da sensibilidade, entre outros.