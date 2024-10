Alpinistas são resgatadas no Himalaia após três noites sem comida

As autoridades indianas informaram que a operação de resgate levou 80 horas para ser concluída. A força aérea e o exército indiano participou da ação. As duas foram encontradas em segurança, mas exaustas.

As duas haviam iniciado a jornada para subir o Chaukhama no dia 27 de setembro. ''Escalamos gelo e terrenos, dormimos em algumas saliências verdadeiramente precárias e abrimos caminho com cuidado em torno de alguns blocos muito soltos'', relatou Fay Manners nas redes sociais.

Após a perda das bagagens, ela disse ter ficado arrasada. ''Ficamos arrasada que isso tenha significado o fim da nossa tentativa após tanto esforço, e sabíamos que teríamos que lidar com aquele drama já exaustas'', contou.

Fay e a companheira já tinham experiência com escalada. A britânica é, inclusive, patrocinada por marcas como The North Face. Para a aventura, as duas também tinham permissão dos órgãos locais para escalar o pico.