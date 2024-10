Pesquisas mostram tendências opostas nos EUA, com Kamala Harris à frente

Kais Saied é reeleito presidente da Tunísia após desqualificação de concorrentes e prisão do principal adversário Imagem: Divulgação/Assessoria de Imprensa da Presidência da Tunísia

Mortes no Himalaia

Cinco alpinistas russos morreram no Himalaia durante a escalada do Dhaulagiri, o sétimo pico mais alto do mundo, com 8.167 metros de altura. Segundo Rakesh Gurung, da autoridade de turismo do Nepal, eles "despencaram" quando estavam a 7.700 metros de altitude. Um sexto integrante do grupo desistiu no meio do caminho e foi resgatado por helicóptero.

No ano passado, um recorde de 18 pessoas morreram em escaladas no Himalaia.

Deu no El País

Ajuste econômico cobra seu preço de Milei e começa o desencanto. Segundo o jornal espanhol, a popularidade do presidente argentino caiu em outubro para o nível mais baixo desde a posse em dezembro: 42%, dez pontos percentuais a menos do que em maio. A reportagem argumenta que o índice ainda é "digno", mas pondera que Milei não é um político tradicional e precisa de apoio popular como nenhum outro. "Ele está em franca minoria no Congresso, não tem nenhum governador aliado, e seu partido, La Libertad Avanza, está em construção." Entrevistada pelo jornal, a consultora Analía del Franco disse que a situação não é terminal, mas o desencanto começa a se mostrar notório". Leia mais.