Brasileiros que vivem na Flórida se preparam para chegada do furacão Milton

Alessandra viaja com seus dois cachorros dentro do carro para fugir do furacão Milton Imagem: Cedido ao UOL

A brasileira está a caminho de Boca Raton, também na Flórida. "Estou procurando uma cidade mais segura para ficar, mas vou me abrigar dentro do meu carro durante esses cinco dias. Comprei bastante comida para fazer sanduíche natural, porque é mais fácil para armazenar, comprei muita água, inclusive para tomar banho. Vi muita gente nos mercados comprando coisas, mas os locais estavam com estoque. Peguei cobertores e a comida dos cachorros", disse.

Ela contou que alguns vizinhos optaram por ficar em casa. "Algumas pessoas decidiram continuar por lá, desejo que todos fiquem bem, mas tenho que seguir ordens e aqui [nos EUA] eles nos mostram e nos dão informações o tempo todo, por isso decidir deixar a minha casa porque entendo que o furacão tem que passar por aqui".

A fotógrafa também comprou mantimentos para deixar em casa pensando no retorno. "Organizei a minha casa, fechei e filmei tudo para caso o seguro precise. Coloquei no meu carro ferramentas para ajudar outras pessoas na estrada, se for necessário", relatou.

"Estou bem assustado"