Milton: vídeo mostra turbulência intensa enquanto avião passa pelo furacão

Missões ajudam a melhorar a previsão e as pesquisas de furacões. Os profissionais coletam dados atmosféricos que mostram o que está acontecendo dentro do sistema de tempestade. Há medições de pressão, umidade, temperatura, direção e velocidade do vento.

Mapeamento completo. Outros sistemas de radar escaneiam a tempestade na vertical e na horizontal para que cientistas e meteorologistas tenham uma visão em tempo real da tempestade. Segundo a NOAA, as equipes "voam sob o pior clima do mundo".

O furacão

Milton recuperou força ao longo da tarde de ontem. Ele atingiu ventos com velocidade de 265 km/h. A expectativa é que o fenômeno chegue à Flórida (EUA) nesta quarta (9). Enquanto isso, milhares de moradores enfrentam trânsito pesado, no sentido norte, em busca de locais seguros. A recomendação de autoridades é para evacuação. Os que decidiram ficar estão protegendo as lojas e moradias com tapumes de madeira e sacos de areia.

Vai ser poderoso, então, por favor, tomem as precauções adequadas. Ele [furacão Milton] tem o potencial de causar muitos danos.

Governador da Flórida, Ron DeSantis

Prefeita de Tampa, Jane Castor, pediu à população que saia de suas casas e evacue as áreas de risco. "A mensagem mais importante é que vocês precisam se preparar. Façam tudo o que for necessário e, em seguida, saiam das zonas de evacuação, que agora são as zonas de evacuação A e B. E, como todos já ouvimos tantas vezes, protejam-se do vento e corram da água. (...) Helene foi um alerta, isso [Milton] é literalmente catastrófico. Se você escolher ficar em uma dessas áreas de evacuação, você vai morrer", afirmou a prefeita, em entrevista à CNN