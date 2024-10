Livro sobre governo Biden balança estrutura das eleições americanas

"Você se lembra como eram aqueles dias? Você se lembra de quantas pessoas não tinham testes e estavam tentando se apressar para obtê-los? Você se lembra de como era raro ter isso e lembra que centenas de pessoas morriam todos os dias?"

É a Rússia mais uma vez adentrando as eleições americanas?

Mas para os perdidos, deixa explicar quem é Bob Woodward. Ele é um dos jornalistas que revelou o escândalo do Watergate. O que ficou mais famoso, o outro, Carl Bernstein, quase ninguém lembra o nome dele. O livro do Bob se chama "War". Essa revelação foi feita com base em uma única pessoa que ele ouviu e aparentemente confiou totalmente nesta pessoa. Mas como ele tem uma boa reputação jornalística, a galera está reproduzindo o livro.

O livro conta ainda que Joe Biden passou o ano xingando o Bibi Netanyahu, o senhor das guerras do Oriente Médio. "Que porra é essa, Bibi? Filho da p." Essas coisas todas apareceram. Mostrando na verdade que Biden não tem o controle de nada do que acontece no Oriente Médio e mesmo assim fica mandando armas para lá.

Que entrevista é essa, Kamala?

A Kamala Harris está toda trabalhada na blitz midiática esta semana, dando mil entrevistas. Mas eis que ontem, em uma das entrevistas, ela vai lá e diz que nada a diferenciava de Biden e que ela (que é vice-presidente) participou da maioria das decisões que tiveram impacto na gestão do atual presidente. Deixa eu explicar, darling, que talvez você não esteja entendendo. A candidata que está na rua com uma campanha querendo fazer as pessoas acreditarem que ela é a mudança, diz em uma entrevista que passou os últimos quatro anos dizendo amém para tudo o que foi feito. Socorro, BRASEW!!!