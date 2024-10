Furacão Milton: Flórida sofre com falta de combustível nos postos

Com a aproximação do furacão Milton da Flórida nesta quarta-feira (9), a população se apressa em abastecer veículos e postos de combustíveis no estado enfrentam a falta de gasolina.

O que aconteceu

Um número crescente de postos tem colocado placas dizendo que estão vazios. Até o momento, 7.912 estações da Flórida estão sem combustível - o número representa 17,4% do total, de acordo com a plataforma GasBuddy.

A situação está mais crítica nas cidades de Tampa, Gainesville e Nápoles. Os moradores relatam uma longa espera em filas e muitos deles tentam reabastecer para procurar locais mais seguros antes da chegada do furacão.