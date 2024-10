Brasileira que caiu de prédio na Argentina sofreu feminicídio, diz perícia

Áudios que mostram Emmily pedindo socorro são indícios do feminicídio, diz perito. Segundo relatório assinado por Enrique Prueger, uma terceira pessoa teria torturado a brasileira enquanto o empresário ligava para os números de emergência para avisar sobre "uma mulher endemoniada" na casa dele.

Na transcrição dos áudios, é possível ver que Emmily grita por socorro no fundo da ligação. Ela também pede que a soltem, chora e diz: "Chega, vocês vão me matar". Outras quatro mulheres, todas brasileiras, estavam no apartamento no momento em que Emmily caiu. A defesa da família vai pedir que uma delas, ouvida como testemunha, seja imputada como suspeita.

Outro ponto levantado pelo perito é de que algumas lesões da brasileira não são compatíveis com a queda do prédio. Segundo Prueger, um corte atrás da orelha seria um dos ferimentos incompatíveis com a queda.

Tenho 42 anos investigando esse tipo de casos e é a primeira vez que me deparo com um fato dessas características gravado, onde se ouvem os pedidos de ajuda da vítima e se escuta uma terceira pessoa a torturando.

Enrique Prueger, perito, ao jornal El Clarín

"Tentam ocultar a verdade", diz pai de Emmily. Ao Clarín, Aristides Rodrigues afirmou que continua sofrendo pela morte da filha e que "é decepcionante não poder confiar nos resultados dos exames oficiais".

Relembre o caso

Emmily morreu no dia 30 de março de 2023, por volta das 9h, após cair do sexto andar de um prédio no bairro Retiro, em Buenos Aires. A modelo participava de uma festa privada na casa de Francisco Sáenz Valiente e outras três mulheres: Juliana, Lía Alves e Dafne Santana, todas brasileiras que viviam na capital.