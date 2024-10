Furacão Milton: o que explica estragos menores do que o previsto na Flórida

Ordens de evacuação foram cruciais para preservar vidas. Segundo as autoridades, a evacuação adequada de parte da população evitou que mais mortes fossem contabilizadas. Mais de 90 mil habitantes procuraram abrigos fornecidos pelo governo durante a tempestade.

Região de Tampa Bay, que era tida como um dos principais alvos na rota de Milton, não recebeu a pior perspectiva da tempestade. Já as ilhas que servem como barreiras na costa, ao sul da cidade, sofreram com grandes inundações. Mesmo com as enchentes, não houve aumento "catastrófico" no nível do oceano.

Quantidade de destroços é menor do que o esperado. Em entrevista ao portal NPR, o Coronel Brandon Bowman descreveu a visita que fez na última quinta-feira (10), em Tampa, uma das cidades atingidas por Milton. "A água do Tampa Bypass Canal estava bem limpa, livre de árvores e troncos. O canal estava em uma condição muito boa." Segundo ele, foi possível identificar cercas e árvores caídas pela cidade. "No entanto, as casas estavam em boas condições, baseado na proporção da tempestade que passou", declarou.

Foi menos estrago do que antecipei. Eu sempre prefiro me preparar para o pior cenário possível. Se eu acredito que [um furacão] categoria 4 irá chegar, eu sempre elevo o nível para uma categoria acima [...] Estávamos preparados para uma chegada de categoria 5; receber uma chegada de categoria 3 foi uma ótima notícia. Coronel Brandon Bowman

O cenário pós-furacão

Governador da Flórida declarou que situação está "estabilizada". Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (11), Ron DeSantis pediu para que a população siga "tomando as decisões apropriadas" no cenário pós-furacão. "Nós vemos destroços. Não tantos destroços quanto eu havia antecipado, honestamente, há 48 horas."